СК обвинил инженера в смертельном обрушении лесов в Петербурге

Следователи предъявили обвинение 35-летнему главному инженеру в связи с обрушением 14 августа строительных лесов в Петербурге. Его действия квалифицированы по ч 2 ст 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ).

Как уточнили в пресс-службе городского СК, обвиняемый, будучи главным инженером неназванной коммерческой фирмы, нарушил нормы и правила безопасности при организации строительных работ на Гражданской улице, 8. В результате строительные леса, закрепленные на фасаде здания, рухнули. С высоты четвертого этажа сорвались пятеро рабочих. Один из них позже умер в больнице, остальные получили травмы различной степени тяжести.

В ведомстве также уточнили, что нормы безопасности были нарушены и иными, еще не установленными лицами. Они будут выявлены в ходе расследования. Обвиняемому избрана мера пресечения.