Украина закрыла два пункта пропуска на границе с Крымом

Украинские пункты пропуска на границе РФ в Крыму закрыты без объяснения причин. Об этом "РГ" сообщили в пограничном управлении ФСБ РФ по Республике Крым.

- Украинская сторона в 17 часов 50 минут в одностороннем порядке перестала пропускать автомобили из Крыма в двух пунктах пропуска на севере Крыма - "Армянск" и "Перекоп", - рассказали "РГ" в пресс-службе погрануправления.

Украинская государственная пограничная служба объяснила закрытие пунктов пропуска "Чаплынка" и "Каланчак" сложной экологической ситуацией в Армянске и Херсонской области Украины. Но больше это напоминает поиск формального повода для нагнетания напряженности на севере полуострова. Другой причиной может быть желание Киева во что бы то ни стало остановить поездки своих граждан в Крым, откуда они возвращаются с правдивой информацией об истинном положении дел на полуострове и рушат навязываемые властями мифы. О сроках открытия пунктов пропуска украинские пограничники не сообщают.

Россиянам и украинцам, которым необходимо попасть в сопредельное государство, рекомендовано пользоваться пунктом пропуска "Чонгар". Соответственно с российской стороны все автомобилисты направляются в пункт пропуска "Джанкой". По словам пограничников, несмотря на перенаправленные с Армянска и Перекопа машины, в Джанкое сейчас на границе спокойная ситуация, и очередей у зоны пограничного и таможенного досмотра нет.