Новости

Кудрин увидел предпосылки для повышения ставки ЦБ 22:02
Украина закрыла два пункта пропуска на границе с Крымом 21:28
Небензя: Британские власти представили двух "неуловимых Джо" 21:02
СК обвинил инженера в смертельном обрушении лесов в Петербурге 20:41
Косачев: Дело Скрипалей могло стать "токсичным" для стран Запада 20:34
Десяток компаний из РФ участвуют в Международной ярмарке в Дамаске 20:31
Умер актер Николай Черныш 20:30
Небензя связал обвинения Лондона по Скрипалям с подготовкой провокации в САР 20:30
Аксенов назвал главную причину ухудшения экологии на севере Крыма 20:06
Силуанов объяснил причины резкого ослабления рубля 20:00
"Подозреваемый" Петров прокомментировал причастность к делу Скрипалей 19:56
Посол РФ: В Сербии усиливаются пророссийские настроения 19:54
Луческу: Черчесов - умный тренер, а Дзюба в отличной форме 19:49
В Петербурге представили работы погибших во время войны художников 19:40
В первом в истории матче Лиги наций УЕФА Грузия победила Казахстан 19:38
Минфин откажется от доразмещения евробондов в этом году 19:34
Силуанов рассчитывает на новые проекты с использованием ФНБ с 2019 года 19:30
В Ораниенбауме после реставрации открыли Церковный павильон 19:25
Российские дипломаты оказывают помощь задержанным на Кипре россиянам 19:24
В Югре нашли автомобиль с телами людей, пропавших два года назад 19:22
Владимир Путин внес в Госдуму поправки к пенсионному законопроекту 19:12
Основателя Pink Floyd пригласили в Севастополь на концерт в защиту мира 19:11
Число жертв стрельбы в банке в Цинциннати увеличилось до трех 18:52
В Тамбове два верблюда и пони сбежали из цирка 18:50
Суд Херсона продлил арест журналиста Кирилла Вышинского на два месяца 18:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Правительство уточнило, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых
Правительство уточнило, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых
Инвалидам будут выдавать именные автомобильные знаки
Инвалидам будут выдавать именные автомобильные знаки
06.09.2018 21:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Украина закрыла два пункта пропуска на границе с Крымом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Украинские пункты пропуска на границе РФ в Крыму закрыты без объяснения причин. Об этом "РГ" сообщили в пограничном управлении ФСБ РФ по Республике Крым.

Фото: depositphotos.com
В Крыму рассказали о тайных визитах украинских политиков

- Украинская сторона в 17 часов 50 минут в одностороннем порядке перестала пропускать автомобили из Крыма в двух пунктах пропуска на севере Крыма - "Армянск" и "Перекоп", - рассказали "РГ" в пресс-службе погрануправления.

Украинская государственная пограничная служба объяснила закрытие пунктов пропуска  "Чаплынка" и "Каланчак" сложной экологической ситуацией в Армянске и Херсонской области Украины. Но больше это напоминает поиск формального повода для нагнетания напряженности на севере полуострова. Другой причиной может быть желание Киева во что бы то ни стало остановить поездки своих граждан в Крым, откуда они возвращаются с правдивой информацией об истинном положении дел на полуострове и рушат навязываемые властями мифы. О сроках открытия пунктов пропуска украинские пограничники не сообщают.

Россиянам и украинцам, которым необходимо попасть в сопредельное государство, рекомендовано пользоваться пунктом пропуска "Чонгар". Соответственно с российской стороны все автомобилисты направляются в пункт пропуска "Джанкой". По словам пограничников, несмотря на перенаправленные с Армянска и Перекопа машины, в Джанкое сейчас на границе спокойная ситуация, и очередей у зоны пограничного и таможенного досмотра нет.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пенсии по старости проиндексируют на 7 процентов с 2019 года
В Кремле дали совет по подготовке к сбоям интернета
Минфин выступил против пятидневного срока обращения за выплатами ОСАГО
Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Депутат Рады после отдыха в Крыму понял причины его присоединения к РФ