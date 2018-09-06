В пострадавшем от землетрясения районе Урала снят режим ЧС

В Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области снят режим ЧС, объявленный после произошедшего вчера землетрясения магнитудой 5,6. За прошедшие сутки новой сейсмической активности в регионе зафиксировано не было, сообщили в четверг в ГУ МЧС региона.

- На работу объектов промышленности и жизнеобеспечения происшествие не повлияло, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС региона Егор Пахомов. - Ряд зданий и жилых домов получили незначительные повреждения. Однако ситуация нормализуется. По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством губернатора Бориса Дубровского выработаны решения по проведению всех необходимых восстановительных мероприятий.

Как сообщили в правительстве региона, вчера вечером губернатор лично осмотрел пострадавшие здания больницы, техникума, а также многоквартирные дома и строения в частном секторе, пообщался с жителями Катав-Ивановска. Для оценки возникшего ущерба межведомственные группы в течение нескольких дней обследуют все пострадавшие объекты. Гражданам, чье имущество пострадало, будет оказана необходимая помощь.

- В приоритетном порядке надо оказать помощь людям в ремонте домов, имеющих печное отопление. Это важно, так как наступает отопительный сезон. Ресурсы будем выделять, - сообщил по итогам поездки в Катав-Ивановск губернатор. - Все меры приняты, оснований для паники нет, люди должны быть об этом проинформированы.

Главам Катав-Ивановска, Усть-Катава, Аши, Сатки поставлена задача устранить все последствия ЧС до конца сентября.