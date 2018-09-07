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07.09.2018 10:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Столкновение троллейбуса с домом попало на видео

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Момент столкновения троллейбуса с домом в Туле зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как троллейбус катится задом и врезается в дом. В ситуации разбираются сотрудники госавтоинспекции.

Водитель троллейбуса, протаранившего дом, госпитализирован с сердечным приступом. Не исключено, что именно приступ стал причиной ДТП. По одной из версий, водителю стало плохо, и он потерял управление. Улица Дмитрия Ульянова довольно крутая, и неуправляемая машина стала скатываться с горки задом. Так, пятясь и постепенно набирая скорость, троллейбус выехал на встречную полосу и протаранил дом.

Удар был такой силы, что обрушилась кирпичная кладка - в стене дыра размером полтора метра. В момент аварии в квартире находилась 90-летняя бабушка. Она была в соседней комнате, поэтому не получила травм. Но ей потребовалась помощь медиков - резко поднялось давление.

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- Мы пока не можем утверждать, что сердечный приступ водителя стал причиной ДТП. Это одна из версий, не могу даже сказать, что основная. Медики госпитализировали его с приступом, но они не могут сказать, когда он случился - может, уже после аварии. Сейчас идет выяснение всех обстоятельств, - прокомментировал "РГ" случившееся официальный представитель регионального главка МВД Сергей Сергейчев.

Кроме водителя в аварии получил легкие травмы еще один человек в салоне троллейбуса. После оказания медицинской помощи на месте, был отпущен домой.

По данным регионального управления МЧС, ЧП произошло в 22:12 на улице Дмитрия Ульянова. На ликвидацию последствий выезжали шесть человек личного состава и две единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В МЧС уточнили также, что кирпичная кладка повреждена в стене, не являющейся несущей. Эвакуации жильцов не потребовалось.

Дыру сразу же заделали фанерой. Сегодня пострадавший дом должны обследовать специалисты. По результатам экспертизы будут принято решение о дальнейшем ремонте дома и квартиры. Пока же дыру заделают временно силами управляющей компании.

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