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07.09.2018 20:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Топ-менеджеры "Газпрома" попали в ДТП в Москве

Председатели совета директоров и правления энергетической корпорации "Газпром" Виктор Зубков и Алексей Миллер стали участниками дорожно-транспортного происшествия. Автомобиль, на котором ехали топ-менеджеры из аэропорта на переговоры с вьетнамской делегацией, попал в небольшое ДТП.

"Незначительное ДТП по дороге из аэропорта на переговоры с Вьетнамом", - подтвердил эту информацию ТАСС официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

Фото: ГУ МЧС по Тульской области
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Он добавил, что столкновение произошло не по вине водителя компании.

"Не по нашей вине. Никто не пострадал", - заявил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появлялась информация, что ДТП произошло на Каширском шоссе столицы.

Напомним, что 6 сентября стало известно о том, что "Газпром" достиг договоренности о возведении во Вьетнаме электростанции для поставки газа с месторождение Бао Ванг, которое будет разрабатывать российская компания.

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Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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