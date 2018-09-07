В московском метро справлявший нужду мужчина попал под поезд

Пассажир московского метро справил малую нужду на рельсах и попал под поезд.

Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел минувшей ночью на "Сходненской". Около 0:55 25-летний житель Кировской области прыгнул с платформы на пути. В этот момент из тоннеля выехал поезд. Машинист экстренно затормозил, но состав все равно сбил мужчину. Дежурившие на станции полицейские вызвали "скорую помощь", медики констатировали смерть пассажира.

Службы метро сработали оперативно, движение на линии надолго не прерывалось.