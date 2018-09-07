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07.09.2018 11:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В московском метро справлявший нужду мужчина попал под поезд

Текст: Сергей Бабкин

Пассажир московского метро справил малую нужду на рельсах и попал под поезд.

Арестован подозреваемый в убийстве полицейского в метро

Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев, инцидент произошел минувшей ночью на "Сходненской". Около 0:55 25-летний житель Кировской области прыгнул с платформы на пути. В этот момент из тоннеля выехал поезд. Машинист экстренно затормозил, но состав все равно сбил мужчину. Дежурившие на станции полицейские вызвали "скорую помощь", медики констатировали смерть пассажира.

Службы метро сработали оперативно, движение на линии надолго не прерывалось.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Компании Транспорт Московский метрополитен Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЧП в метро
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