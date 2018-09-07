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07.09.2018 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стала известна причина ЧП в кузбасской шахте

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

По данным региональных властей, подтопление шахты им. С. Д. Тихова в Кемеровской области произошло из-за повышенного притока воды.

На Дону выписаны четверо пострадавших при взрыве на шахте

Как заявили ТАСС в департаменте угольной промышленности региона, установленные в забоях насосы были в норме.

Между тем в ликвидации последствий ЧП в Ленинске-Кузнецком задействованы более 90 человек.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в момент подтопления участка шахты под землей находилось 289 человек. На место происшествия срочно прибыла группировка сил МЧС России. В том числе, два отделения горноспасателей и специалистов гарнизона пожарной охраны. В общей сложности - 14 человек и пять единиц техники.

- В настоящий момент на поверхность выведено 212 человек, а 77 горнорабочих остаются под землей: вместе со специалистами военизированного горноспасательного отряда они занимаются организацией монтажа оборудования для проветривания подземных выработок и откачки воды, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Жизни и здоровью людей ничто не угрожает.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Аварии на шахтах
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