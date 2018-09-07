Тушивших "Зимнюю вишню" пожарных заподозрили в сговоре

Новости

На МЦК полностью восстановлено движение после сбоя 12:50
Volvo представила в России самый роскошный и быстрый XC90 12:50
Лукашенко заинтересован в увеличении товарооборота с Ираном 12:44
Россиянке заплатили 100 тысяч евро за лечение в Германии по страховке 12:40
Москва раскритиковала давление США на соцсети 12:38
В Анапе восстановили нарушенное аварией энергоснабжение 12:29
Китайский проходчик начал строительство тоннеля метро на участке БКЛ 12:27
Второе за сутки сильное землетрясение произошло в Иране 12:24
В Кузбассе эвакуировали 255 человек из подтопленной шахты 12:22
Россия и Сирия создадут инвесткомпанию для строительства жилья в САР 12:07
В Петербурге гражданина США задержали по подозрению в педофилии 12:05
Белорусский центр "Жемчужина" приглашает на День Союзного государства 12:05
В Татарстане проверят систему питания школьников 11:58
Каменное здание в усадьбе Барышникова выставили на аукцион в Москве 11:57
Видео: в Ялте поток дождевой воды унес женщину 11:53
В Удмуртии в результате ДТП из "КамАЗа" выпало 9 тонн костей 11:52
Собянин и Силуанов договорились о сохранении бюджетной политики Москвы 11:51
В России ограничат число мигрантов в строительстве 11:51
В Дамаске обсудят совместные бизнес-проекты России и Сирии 11:48
Археологи обнаружили старейшую сыроварню Средиземноморья 11:43
IBU отказался восстанавливать членство Союза биатлонистов России 11:40
В России разработали работающий на водке двигатель 11:40
МИД: Террористы в Идлибе готовы использовать жителей в качестве живого щита 11:37
Зарплаты начальства госпредприятий привяжут к трудоустройству инвалидов 11:37
Умерла комедийная актриса Лиз Фрайзер 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Граждане смогут создавать у нотариуса электронные документы
Правительство уточнило, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых
Правительство уточнило, как будут компенсировать ущерб за испорченный отдых
Инвалидам будут выдавать именные автомобильные знаки
Инвалидам будут выдавать именные автомобильные знаки
07.09.2018 11:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тушивших "Зимнюю вишню" пожарных заподозрили в сговоре

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

СК подозревает, что между кемеровскими пожарными существует сговор и они намеренно вводят следствие в заблуждение, чтобы препятствовать расследованию дела о сгоревшем ТРЦ "Зимняя вишня".

Фото: ТАСС
В Кемерове снесли ТРЦ "Зимняя вишня"

Об этом следователи заявили в суде, где сегодня рассматривается вопрос о продлении меры пресечения начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину.

- Показания Генина, первоначальные и последующие, подтверждают сотрудники, которые вместе с ним были (на пожаре), и мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые является фактическими, - цитирует представителя ведомства информационное агентство ТАСС.

Помимо этого, следователи обратили внимание суда на "некую корпоративность, которая имеется в рядах МЧС".

Начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина подозревают в халатности. По данным СК, Генин, являясь командиром звена газодымозащитной службы, вместе коллегами с и очевидцем пожара зашли в горящее здание через западный вход. Очевидец сообщил о том, что на 4-м этаже в кинозале находится большое количество людей, в том числе детей. При этом он указал на кратчайший путь к этому кинозалу. Однако Генин проигнорировал эти сведения и не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей. Свое звено он направил к другому лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части торгового центра. В результате время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей, было упущено.

Ранее Центральный районный суд продлил на три месяца арест руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина. Его подразделение первым прибыло к месту пожара в ТРЦ "Зимняя Вишня".

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рубль после резкого падения перешел к росту
МИД РФ потребовал незамедлительного освобождения Вышинского
Меркель впервые одобрила действия России в Сирии
Американская делегация признала законным крымский референдум
Трамп назвал переговоры с Путиным одними из лучших в жизни