Тушивших "Зимнюю вишню" пожарных заподозрили в сговоре

СК подозревает, что между кемеровскими пожарными существует сговор и они намеренно вводят следствие в заблуждение, чтобы препятствовать расследованию дела о сгоревшем ТРЦ "Зимняя вишня".

Об этом следователи заявили в суде, где сегодня рассматривается вопрос о продлении меры пресечения начальнику караула пожарно-спасательной части №2 Сергею Генину.

- Показания Генина, первоначальные и последующие, подтверждают сотрудники, которые вместе с ним были (на пожаре), и мы считаем, что между ними есть сговор, чтобы вводить следствие в заблуждение и не давать данные, которые является фактическими, - цитирует представителя ведомства информационное агентство ТАСС.

Помимо этого, следователи обратили внимание суда на "некую корпоративность, которая имеется в рядах МЧС".

Начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина подозревают в халатности. По данным СК, Генин, являясь командиром звена газодымозащитной службы, вместе коллегами с и очевидцем пожара зашли в горящее здание через западный вход. Очевидец сообщил о том, что на 4-м этаже в кинозале находится большое количество людей, в том числе детей. При этом он указал на кратчайший путь к этому кинозалу. Однако Генин проигнорировал эти сведения и не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей. Свое звено он направил к другому лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части торгового центра. В результате время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей, было упущено.

Ранее Центральный районный суд продлил на три месяца арест руководителя службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрея Бурсина. Его подразделение первым прибыло к месту пожара в ТРЦ "Зимняя Вишня".