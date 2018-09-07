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07.09.2018 09:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Украинские суда перестали добывать рыбу в общих угодьях Азовского моря

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Украинские рыболовецкие суда перестали выходить на промысел биоресурсов в общих рыболовецких угодьях Азовского моря. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Республике Крым.

Фото: Александр Петров/ТАСС
В Крыму пограничники задержали украинское рыболовецкое судно

Несколько пограничных сторожевых кораблей и катеров береговой охраны погрануправления круглосуточно дежурят на Азове, пресекая деятельность браконьеров и одновременно защищая российские суда от пиратства со стороны Украины.

- В связи с активной добычей бычка в Азове ежедневно в море выходят от пяти до 17 рыбопромысловых сейнеров, с каждым из которых корабли, находящиеся на дежурстве, держат радиосвязь, - рассказали в погрануправлении. - В случае каких-либо экстренных ситуаций морские пограничники готовы в течение получаса оказать всю необходимую помощь.

Примечательно, что украинские рыбаки предпочитают осуществлять промысел не более чем в пяти милях от украинского берега. Хотя Азовское море является внутренними водами двух государств. Это означает, что украинские и российские рыбаки могут здесь спокойно ловить рыбу при наличии всех разрешительных документов. Но в случае нарушения договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива и определенных им правил рыболовства береговая охрана применяет правовые меры в отношении нарушителей.

Интересно, что накануне Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил усилить военное присутствие в акватории Азовского моря в 2019 году и создать там корабельно-катерную группировку ВМС ВСУ. Российские пограничники регулярно задерживают в акватории Черного и Азовского морей украинские рыболовецкие суда, занимающиеся браконьерством.

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