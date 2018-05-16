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16.05.2018 13:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ опубликовала видео задержания судна украинских браконьеров

Текст: Иван Егоров
Пограничники ФСБ установили, что украинские моряки задержанного 4 мая рыболовецкого судна "ЯМК-0041" расставили в исключительной экономической зоне РФ ставные сети для вылова камбалы-калкан, добыча которой с середины апреля до середины июня в акватории Черного моря запрещена повсеместно на всей территории континентального шельфа.

"Своевременно проведенные российскими пограничниками процессуальные действия позволили зафиксировать факт незаконной добычи водных биологических ресурсов", - отметили в спецслужбе.

В результате траления и выемки установленных украинскими браконьерами сетевых порядков были спасены и выпущены в естественную среду обитания 161 экземпляр камбалы-калкан, 4 экземпляра травяного краба и 3 черноморские акулы катран. К сожалению, 46 морских свиней, 17 камбал-калкан и два катрана погибли в браконьерских сетях.

Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, помимо обнаруженных в исключительной экономической зоне Российской Федерации орудий лова, есть основания полагать, что аналогичные могут находиться и в исключительной экономической зоне Украины.

Российские пограничники задержали в Азовском море браконьеров

В настоящий момент в отношении капитана судна гражданина Украины Новицкого В.В. по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения"). На судно "ЯМК-0041" наложен арест.

"Российские пограничники продолжат наращивать усилия в сфере борьбы с незаконной добычей водных биологических ресурсов, а также других преступных проявлений в акваториях Черного и Азовского морей", - отметили в погранслужбе ФСБ.

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