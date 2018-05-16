ФСБ опубликовала видео задержания судна украинских браконьеров

"Своевременно проведенные российскими пограничниками процессуальные действия позволили зафиксировать факт незаконной добычи водных биологических ресурсов", - отметили в спецслужбе.

В результате траления и выемки установленных украинскими браконьерами сетевых порядков были спасены и выпущены в естественную среду обитания 161 экземпляр камбалы-калкан, 4 экземпляра травяного краба и 3 черноморские акулы катран. К сожалению, 46 морских свиней, 17 камбал-калкан и два катрана погибли в браконьерских сетях.

Как подчеркнули в ЦОС ФСБ, помимо обнаруженных в исключительной экономической зоне Российской Федерации орудий лова, есть основания полагать, что аналогичные могут находиться и в исключительной экономической зоне Украины.

В настоящий момент в отношении капитана судна гражданина Украины Новицкого В.В. по факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения"). На судно "ЯМК-0041" наложен арест.

"Российские пограничники продолжат наращивать усилия в сфере борьбы с незаконной добычей водных биологических ресурсов, а также других преступных проявлений в акваториях Черного и Азовского морей", - отметили в погранслужбе ФСБ.