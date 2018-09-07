Видео: в Ялте поток дождевой воды унес женщину

В Ялте во время прошедшего накануне ливня очевидец заснял на видео, как бурный поток дождевой воды смыл женщину с дороги.

Поток, занявший всю проезжую часть и тротуары, с огромной скоростью уносил с собой все плохо закрепленные на дорогах предметы. Устоять в нем на ногах было очень сложно даже людям в хорошей спортивной форме.

Очевидец запечатлел, как вода уносит сваленную с ног женщину. За ней бегут двое мужчин, которым удалось-таки догнать жертву стихии и спасти ее.

По данным Крымского центра по гидрометеорологии, накануне в Ялте в результате прохождения южного циклона с Черного моря за несколько часов выпало полторы нормы месячных осадков - 74 миллиметра. 7, 8 сентября в некоторых реках Крыма ожидается подъем уровня воды до полутора метров, а на малых реках селевых бассейнов - до двух метров с угрозой формирования селевых потоков.

По информации республиканского МЧС, в Ялте после ливня из-за неисправности сливных каналов были подтоплены пять подземных переходов и некоторые улицы города. Частично было приостановлено движение троллейбусов.

- К счастью, никто не пострадал, - сообщил глава администрации Ялты Алексей Челпанов. - Коммунальные службы всю ночь и до сих пор ликвидируют последствия непогоды. Моют набережную, убирают подземные переходы в центре города, чистят улицы. Все работают в усиленном режиме. До утра вместе с сотрудниками МЧС откачивали воду из подземного перехода на "Спартаке". Совместными усилиями приводим город в порядок!