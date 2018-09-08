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08.09.2018 15:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Движение по Крымскому мосту возобновилось после ЧП с плавучим краном

Текст: Андрей Станкевич (Керчь)

Движение по Крымскому мосту после ЧП с плавучим краном налажено в штатном режиме. Об этом сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Фото: depositphotos.com
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Там рассказали, что столкновение плавучего крана, сорвавшегося с якоря, с опорой моста не привело к изменении геометрии конструкций и каким-либо деформациям. Движение по перекрытой полосе возобновлено.

Напомним, ранее плавучий кран врезался в Крымский мост из-за непогоды. Его прибило к опоре 227 автодорожной части моста (154 км трассы А-290, участок между островом Тузла и фарватером). Была повреждена одна мачта освещения и несколько метров отбойника, пострадавших в результате ЧП нет.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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