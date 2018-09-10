Под Омском более 22 тысяч жителей остались без газа

В Таврическом районе Омской области из-за резкого падения давления в магистральном газопроводе более 22,5 тысячи абонентов остались без газа.

Причины аварии пока неизвестны.

- В 08.50 утра в Таврическом районе произошло резкое падение давления в магистральном газопроводе-отводе диаметром 300 мм к ГРС "Таврическая", - сообщает ответственный дежурный ситуационно-аналитического центра Минэнерго России. - Газопровод-отвод к ГРС, сети газораспределения и газопотребления находятся в зоне эксплуатационной ответственности АО "Омскгазстройэксплуатация".

В настоящее время на газопроводе ведутся аварийно-восстановительные работы. Между тем в Омской области начались первые заморозки. По данным Минэнерго, температура наружного воздуха в Таврическом на момент аварии составляла 9°С.