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10.09.2018 12:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Омском более 22 тысяч жителей остались без газа

Текст: Наталья Граф (Омск)

В Таврическом районе Омской области из-за резкого падения давления в магистральном газопроводе более 22,5 тысячи абонентов остались без газа.

В Анапе восстановили нарушенное аварией энергоснабжение

Причины аварии пока неизвестны.

- В 08.50 утра в Таврическом районе произошло резкое падение давления в магистральном газопроводе-отводе диаметром 300 мм к ГРС "Таврическая", - сообщает ответственный дежурный ситуационно-аналитического центра Минэнерго России. - Газопровод-отвод к ГРС, сети газораспределения и газопотребления находятся в зоне эксплуатационной ответственности АО "Омскгазстройэксплуатация".

В настоящее время на газопроводе ведутся аварийно-восстановительные работы. Между тем в Омской области начались первые заморозки. По данным Минэнерго, температура наружного воздуха в Таврическом на момент аварии составляла 9°С.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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