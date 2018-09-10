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10.09.2018 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд оставил под арестом двух обвиняемых по делу о "Зимней вишне"

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Кемеровский областной суд признал законными аресты руководителя и сотрудника компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в сгоревшем ТРЦ "Зимняя вишня".

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
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Обвиняемые по делу о пожаре в "Зимней вишне" руководитель "Системного интегратора" Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин обжаловали решение Центрального районного суда Кемерова, продлившего им меру пресечения на один месяц. Адвокаты настаивали на домашнем аресте подзащитных, чтобы они могли побыть до начала судебного процесса вместе с семьей. Однако суд не удовлетворил их апелляционные жалобы.

- Постановления Центрального районного суда Кемерова от 22 августа в отношении Полозиненко и Никитина оставлены без изменения, - сообщили "РГ" в Кемеровском областном суде.

Компания "Системный интегратор" отвечала за исправность пожарной сигнализации в ТРЦ "Зимняя вишня". Однако в момент трагедии она не сработала.

Руководитель компании Игорь Полозиненко был арестован 28 марта этого года. Вначале ему было предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Затем его переквалифицировали на статью 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей").

Аналогичные обвинения были предъявлены и его подчиненному Александру Никитину. Как выяснилось, сотрудник, отвечающий за обслуживание пожарной сигнализации в ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерове, оказался поваром по специальности.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
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