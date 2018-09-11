В Дагестане мать заподозрили в убийстве пропавшей дочки

Правоохранительные органы задержали женщину, которая, как полагают оперативники, убила свою малолетнюю дочь.

Шестилетняя девочка пропала 6 сентября в селе Чонтаул Кизилюртовского района. Около полудня она вышла из дома, и после этого ее никто не видел. К поискам ребенка подключились сотни людей: полицейские, спасатели МЧС, местные жители и волонтеры.

9 сентября тело девочки обнаружили в русле расположенной рядом с селом реки.

"По подозрению в совершении преступления задержана мама девочки. Расследуется уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Следствие просит суд избрать в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил "РГ" официальный представитель Следственного комитета Дагестана Расул Темирбеков.

Мотивы, толкнувшие мать на убийство своей дочери, пока неизвестны. Данная семья считалась неблагополучной. Следствие намерено дать правовую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства муниципального образования.