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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд в Краснодаре принял иск потерпевших от "цапков" на 130 млн рублей

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

В Октябрьском районном суде Краснодара принято к рассмотрению новое заявление потерпевших от банды "Цапковские" из станицы Кущевской. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил  адвокат истцов Максим Кошелев.

- Заявления подано в связи с необходимостью обращения взыскания на денежные средства в иностранной валюте, находящиеся на счете гражданской жены лидера ОПГ Анжелы-Марии Цапок, открытом  незадолго до ареста членов  банды, - пояснил он. - В декабре 2010 года   с целью обеспечения заявленных потерпевшими исков следствие наложило арест на этот счет. В настоящий момент остаются неисполненными вступившие в законную силу решения судов на сумму  около 130 миллионов рублей. Мы настаиваем, чтобы эти деньги были сняты со счета Анжелы Марии Цапок и направлены в пользу потерпевших.

Фото: Татьяна Кузнецова/РИА Новости
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Поданное заявление мотивировано тем, что арестованные денежные средства являются активом банды. В нем указано, что  Анжела Мария Цапок в ходе двухгодичного рассмотрения ее иска в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону так и не смогла доказать право собственности на арестованные средства.

Напомним, предыдущий иск в пользу потерпевших от банды "Цапковские" рассматривался Октябрьским районным судом Краснодара свыше двух лет.  В результате в январе нынешнего года 119 миллионов рублей было снято с арестованного вклада Надежды Цапок - матери приговоренного к пожизненному заключению и умершего в СИЗО Сергея Цапка. А недостающий 31 миллион  в конце августа перевела приставам Анжела Мария Цапок, указав в заявлении, что  якобы "добровольно, в гуманных целях отдает эти деньги потерпевшим, чтобы прекратить судебные тяжбы".

Мотивы ее поступка, убежден Максим Кошелев, очевидны - всеми правдами и неправдами увести от исков потерпевших валютный вклад, на котором  с 2010 года хранятся шесть миллионов долларов. С учетом накопившихся процентов сейчас это огромная сумма, делиться которой с родственниками жертв вдова главаря банды не хочет.

Гражданское дело по иску потерпевших от "цапков" принял к производству судья Октябрьского районного суда Александр Зеленский. По информации адвоката, первое заседание назначено на 20 сентября.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Расследования Татьяны Павловской
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