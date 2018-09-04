Потерпевшим от банды "цапков" выплатили 31 миллион рублей

Во вторник Октябрьский районный суд Краснодара прекратил производство по делу о взыскании в пользу потерпевших от банды "цапков" из Кущевской денежных средств, находящихся на счете Анжелы-Марии Цапок - гражданской жены главаря банды Сергея Цапка. Дело было прекращено в связи с тем, что ответчица добровольно перевела требуемые с нее в рамках заявленного иска около 31 миллиона рублей.

- Эти деньги в конце августа поступили на наш счет, - подтвердил присутствовавший в зале заседаний пристав Межрайонного отдела по исполнению особых производств УФССП по Краснодарскому краю Алексей Пащенко. - Они в равных долях распределены между семерыми родственниками жертв и уже перечислены на их счета.

Но самой Анжелы-Марии Цапок в зале не было. В суд поступило ее заявление с просьбой рассмотреть дело в ее отсутствие. Также в нем было указано, что она "добровольно, в гуманных целях отдает деньги потерпевшим, чтобы прекратить судебный спор".

- В гуманизм этой женщины верится с трудом, - говорит адвокат потерпевших Максим Кошелев. Мотивы поступка Анжелы-Марии Цапок очевидны: она всеми правдами и неправдами пытается снять арест со счета на шесть миллионов долларов, открытого незадолго до массового убийства в станице Кущевской. Хотя ничем не может доказать, что это ее личные накопления. Ведь остаются неисполненными решения судов, вынесенные в пользу жертв банды "цапков" почти на 130 миллионов рублей.

По словам Кошелева, жалоба на снятие ареста с валютного счета гражданской жены главаря ОПГ подана в Краснодарский краевой суд. Заседание назначено на 25 сентября.

Напомним, арест на этот счет и другое имущество, зарегистрированное на членов банды Сергея Цапка и их ближайших родственников, был наложен сначала следствием еще в ноябре 2010 года, а затем Краснодарским краевым судом в рамках обеспечения исков, заявленных родственниками жертв. В сентябре 2015 года Кущевский районный суд удовлетворил многомиллионные иски потерпевших о компенсации причиненного морального вреда.

В пользу семерых родственников жертв массового убийства в доме фермера Аметова в январе нынешнего года с арестованного счета Надежды Цапок, матери главаря банды, было перечислено 119 миллионов рублей. А недостающую сумму в размере 30 897 269 рублей теперь сняли со счета Анжелы Цапок.