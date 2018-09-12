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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери школьница жестоко избила семилетнюю девочку

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Следователи в Твери начали доследственную проверку по факту избиения семилетнего ребенка.

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В региональном следственном управлении рассказали, что об инциденте стало известно из сюжета одного из местных телеканалов. На видео женщина рассказывает, как 9 сентября ее семилетнюю племянницу увела с детской площадки на улице Громова к себе домой девочка лет 9 - 10, предложив посмотреть котенка. В квартире школьница избила младшую ремнем с железной пряжкой. Кроме того, она пыталась ее душить, а потом, угрожая первокласснице ножом, старшая девочка повела "гостью" на улицу, в кусты. По дороге младшая сумела убежать.

Со слов женщины, сейчас пострадавшая девочка находится в детской областной больнице, где у нее диагностировали черепно-мозговую травму. Кроме того, медики подозревают у ребенка перелом костей лицевого черепа.

- По сообщению, изложенному в СМИ, Заволжский межрайонный следственный отдел Твери организовал доследственную проверку, - рассказала официальный представитель СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь
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