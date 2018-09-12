В Омске возбудили дело в отношении главного судебного пристава

УФСБ России по Омской области возбудило уголовное в отношении главного судебного пристава региона Владимира Витрука.

Руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Омской области подозревают в превышении должностных полномочий.

- Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", - сообщил "РГ" источник в силовых ведомствах.

По предварительным данными, главный судебный пристав региона оказывал покровительство физическим и юридическим лицам по неисполнению ряда исполнительных производств. В результате взыскатели не могли получить с должников деньги.

По месту жительства и работы подозреваемого прошли обыски. В настоящее время по решению суда он находится под подпиской о невыезде. Управление федеральной службы судебных приставов по Омской области ситуацию не комментирует.