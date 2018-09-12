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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд отменил пожизненный приговор серийному убийце из Новосибирска

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ отменила резонансный приговор Новосибирского областного суда о пожизненном заключении 52-летнего Евгения Чуплинского. Ранее он был признан виновным в убийстве 19 женщин.

Как сообщается на официальном сайте Верховного суда, жалоба Чуплинского на приговор поступила в судебную коллегию по уголовным делам 1 августа. 11 сентября она была рассмотрена, приговор отменен, а дело возращено в Новосибирский областной суд.

Фото: СК России по Ставропольскому краю
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- Приговор отменен на основании того, что суд, назначая наказание, не мотивировал, почему по некоторым эпизодам убийств, относящимся к 1990-м - началу 2000-х годов, не была применена норма о сроке давности, - сообщили в прокуратуре области информационному агентству "Интерфакс".

Дело Чуплинского будет рассмотрено Новосибирским областным судом в новом составе, которому предстоит выбрать для него другое наказание. Вердикт присяжных коллегия Верховного суда оставила в силе.

Напомним, присяжные единогласно признали 52-летнего Евгения Чуплинского виновным в зверской расправе над 19 женщинами и совершении одной кражи.  Как было установлено в суде, он совершал преступления с 1998 по 2005 год, работая при этом в структуре вневедомственной охраны МВД. Как правило, вечером он знакомился с девушками легкого поведения, предлагал им приятно провести время, но в итоге вывозил в безлюдное место и расправлялся с жертвами. Части тел женщин в возрасте от 18 до 31 года правоохранители находили в разных местах Новосибирска и ближайших районов области. 

Выйти на след маньяка долго не удавалось. Чуплинского задержали только спустя 10 лет поисков. Используя новейшее оборудование ДНК-лаборатории следственного управления, эксперты провели дополнительные исследования собранных улик и в конце концов выявили генотип преступника. 

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск
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