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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге суд разрешил проносить еду и напитки в кинотеатры

Текст: Мария Гафурова

Свердловский областной суд разрешил посетителям кинотеатров проносить свою еду и напитки на сеансы. Иск с соответствующими требованиями подало управления Роспотребнадзора в ответ на многочисленные жалобы от горожан.

Фото: depositphotos.com
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Недовольство правилами посещения одного из кинотеатров клиенты начали высказывать еще в 2017 году. Как сообщает пресс-служба областного суда, посетителям запрещали брать с собой еду и напитки, а если зрители не соблюдали требования, то их выгоняли с киносеанса. При этом в самом кинотеатре продукты питания продавались по завышенным ценам.

Весной этого года Роспотребнадзор подал иск в Кировский районный суд и потребовал признать правила кинотеатра незаконными, поскольку они ущемляют права потребителей. Суд принял решение в пользу ведомства. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме, а ответчик оштрафован на 6 тысяч рублей.

Кинотеатр подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, которая решение оставила без изменений.

Кстати

Подобные случаи для Урала не редкость. Ранее, в 2013 году, житель Екатеринбурга отстоял право ходить на сеансы со своей едой, подав жалобу в прокуратуру на один из местных кинотеатров. Ведомство факт нарушения подтвердило и передало дело в суд. А жительница Миасса получила компенсацию в размере двух тысяч рублей за то, что отказались пропустить ее на сеанс с едой, купленной в кафе при кинотеатре.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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