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12.09.2018 18:09
Рубрика: ПДД

В Москве появилась банда инспекторов-самозванцев

Текст: Сергей Бабкин
Фото: ЦОДД / Фото с камеры наружного наблюдения Фото: ЦОДД / Фото с камеры наружного наблюдения
Фото: ЦОДД / Фото с камеры наружного наблюдения

Столичный Центр организации дорожного движения заявил о появлении новой банды в Москве. Злоумышленники маскируются под сотрудников ЦОДД и собирают с водителей деньги.
Видео: Как работает Ситуационный центр ЦОДД

Как сообщили в пресс-службе Центра, преступники используют автомобили, внешне чем-то похожие на официальные ЦОДДовские. Под видом инспекторов, выезжающих на мелкие аварии, они собирают деньги якобы за оформление происшествия.

В ЦОДД отметили, что их сотрудники никогда не берут денег. Все автомобили Центра окрашены в ярко-зеленый цвет, у каждого инспектора есть форма и удостоверение. Если вы заметили инспекторов-самозванцев, необходимо сразу же вызывать полицию.

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