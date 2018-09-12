В Москве появилась банда инспекторов-самозванцев

Столичный Центр организации дорожного движения заявил о появлении новой банды в Москве. Злоумышленники маскируются под сотрудников ЦОДД и собирают с водителей деньги.

Как сообщили в пресс-службе Центра, преступники используют автомобили, внешне чем-то похожие на официальные ЦОДДовские. Под видом инспекторов, выезжающих на мелкие аварии, они собирают деньги якобы за оформление происшествия.

В ЦОДД отметили, что их сотрудники никогда не берут денег. Все автомобили Центра окрашены в ярко-зеленый цвет, у каждого инспектора есть форма и удостоверение. Если вы заметили инспекторов-самозванцев, необходимо сразу же вызывать полицию.