В Татарстане отменили дело против убившего грабителей бизнесмена

Прокуратура Татарстана отменила решение о возбуждении уголовного дела о превышении необходимой обороны против предпринимателя из Бугульмы, убившего напавших на его дом грабителей.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в соответствии с законом, причинение вреда человеку, действия которого угрожают обороняющемуся, не является преступлением. Грабители с оружием создавали реальную угрозу для жизни предпринимателя, его супруги и находившегося в гостях друга семьи.

В прокуратуре РТ пояснили, двое вооруженных огнестрельным оружием мужчин ворвались в дом и, связав своих жертв, начали требовать деньги. Бизнесмену удалось освободиться, в ходе возникшей драки он сумел убежать на кухню, где схватил два ножа и начал ими хаотично отмахиваться. Один из нападавших при этом продолжал попытки выстрелить из пистолета, а другой пытался выбить ножи.

- Таким образом, бугульминский предприниматель действовал в условиях необходимой обороны. Вывод следствия о превышении им пределов необходимой обороны объективными данными не подтвержден, - говорится в сообщении прокуратуры республики.

Постановление о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по факту убийства двух лиц, совершенного при превышении пределов необходимой обороны, отменено первым заместителем прокурора РТ Сергеем Старостиным.

Собранные материалы направлены в следственные органы для дополнительной проверки и принятия законного процессуального решения, добавили в надзорном ведомстве.