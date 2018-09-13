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13.09.2018 18:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани осудили перевозчика, по вине которого погиб 21 человек

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)
В Краснодарском крае вынесен приговор индивидуальному предпринимателю Юрию Вечерадзе, выпустившему в рейс автобус, который 25 августа 2017 года опрокинулся в акваторию Черного моря на Тамани.
Фото: МЧС России/ТАСС Фото: МЧС России/ТАСС
Фото: МЧС России/ТАСС

В результате ДТП погиб 21 человек - сотрудники компании "Интерстрой", ехавшие к месту выполнения работ, расположенному на территории морского порта "Тамань". Еще 30 человек получили различные травмы.

Расследованием этого дела занимались в следственном управлении ГСУ СК России (с дислокацией в Ростове-на-Дону). Собранные доказательства суд посчитал достаточными для вынесения приговора.  Вечерадзе признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
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Как установило следствие, с 15 по 25 августа 2017 года Вечерадзе исполнял обязательства перед ЗАО "Таманьнефтегаз" по договору об оказании пассажирских перевозок работников предприятия. Но он умышленно нарушил условия договора и требования федеральных законов и нормативно-правовых актов.

Так, перевозчик  выпустил на линию автобус, за рулем которого находился водитель Карапет Микаелян, не имеющий опыта управления такой машиной. При этом автобус не проходил обязательный ежедневный технический осмотр. Что касается водителя, то его знания не проверялись, он не проходил стажировку и медицинский осмотр. Для него не провели надлежащий предрейсовой инструктаж о маршруте, условиях и режиме следования транспортного средства.  

- Бездействие Вечерадзе привело к тому, что 25 августа 2017 года в 7 часов 50 минут Микаелян допустил движение автобуса с крутого спуска на нейтральной скорости, - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.- Это привело к набору скорости свыше 50 километров в час. Из-за перегрева тормозных колодок тормозная система отказала.

После этого водитель потерял контроль над автобусом и выехал на строящийся причал, после чего опрокинулся в море.

Следователи опросили 51 потерпевшего. Обратились к 100 свидетелям и  специалистам в области организации движения и техники безопасности. Провели 63 судебные экспертизы, более 50 выемок и обысков.

Суд приговорил Вечерадзе к семи годам и восьми месяцам исправительной колонии общего режима.

Водитель Карапет Микаелян был осужден ранее (его дело выделили в отдельное производство). Он полностью признал вину и был приговорен к лишению свободы сроком на 4,5 года.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Крушение автобуса на Кубани
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