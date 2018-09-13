На Урале задержан подозреваемый в убийстве десятилетней девочки

Мужчину, подозреваемого в убийстве 10-летней жительницы Каменска-Уральского, задержали сегодня правоохранительные органы.

Напомним, тело ребенка с признаками криминальной смерти нашли в квартире в доме на улице Алюминиевой утром 12-го сентября. В рамках возбужденного уголовного дела об убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ) был оперативно установлен и задержан подозреваемый 1974 года рождения.

Как рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, его помогли задержать сотрудники челябинского гарнизона полиции. "В самое ближайшее время оперуполномоченные угрозыска доставят его под конвоем на Средний Урал", - сообщил он.

По информации пресс-секретаря регионального Следственного комитета Александра Шульги, планируется предъявить задержанному обвинение и ходатайствовать о заключении его под стражу.

Расследование обстоятельств, которые привели к трагической гибели ребенка, продолжается.