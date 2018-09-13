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13.09.2018 18:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале задержан подозреваемый в убийстве десятилетней девочки

Текст: Татьяна Воробьева

Мужчину, подозреваемого в убийстве 10-летней жительницы Каменска-Уральского, задержали сегодня правоохранительные органы.

Напомним, тело ребенка с признаками криминальной смерти нашли в квартире в доме на улице Алюминиевой утром 12-го сентября. В рамках возбужденного уголовного дела об убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ) был оперативно установлен и задержан подозреваемый 1974 года рождения.

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Как рассказал официальный представитель главка МВД Свердловской области Валерий Горелых, его помогли задержать сотрудники челябинского гарнизона полиции. "В самое ближайшее время оперуполномоченные угрозыска доставят его под конвоем на Средний Урал", - сообщил он.

По информации пресс-секретаря регионального Следственного комитета Александра Шульги, планируется предъявить задержанному обвинение и ходатайствовать о заключении его под стражу.

Расследование обстоятельств, которые привели к трагической гибели ребенка, продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область
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