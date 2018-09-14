Суд арестовал новую фигурантку дела о пожаре в "Зимней вишне"

Центральный районный суд Кемерово арестовал сегодня очередную фигурантку по делу "Зимней вишни" - экс-заместителя руководителя кузбасской инспекции Госстройнадзора Светлану Шенгерей. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили "РГ" в суде, обвиняемая взята под стражу на два месяца.

Версия следствия такова: в 2014 году, когда инспекция проверяла подвергшийся реконструкции ТРЦ, Шенгерей, следуя указаниям своего руководства, скрыла информацию об имеющихся там нарушениях требований пожарной безопасности. Она подписала акт и заключение, которое было необходимо для того, чтобы получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Следствие настояло на аресте, поскольку у него есть основания полагать, что обвиняемая могла оказывать давление на свидетелей (об этом говорил бывший сотрудник инспекции).

В то же время фигурантка отказалась признавать вину. Она заявила, что проверка ТРЦ началась еще до того, как она устроилась на работу в Госстройнадзор. И названные нарушения она не указала в акте потому, что проверяла исправление ранее обнаруженных недочетов, выражавшихся в нехватке документации. По словам адвоката обвиняемой, показания она начала давать еще пять месяцев назад, а также всегда вовремя являлась на допросы. И даже отказалась от поездки в Сочи, когда почувствовала негативное отношение следствия к этим планам.

Светлана Шенгерей стала двенадцатой обвиняемой по делу о пожаре в "Зимней вишне", унесшем жизни 60 человек, большинство из которых дети.