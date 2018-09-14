В деле о пожаре в "Зимней вишне" появился двенадцатый фигурант

Новости

РПЦ созвала внеочередное заседание Синода 13:00
"Желтый" уровень погодной опасности продлен в Москве 12:59
Вице-премьеры стран СНГ посетили белорусский павильон на ВДНХ в Москве 12:59
Вышел трейлер фильма об инопланетной оккупации "Земля в осаде" 12:49
Петербуржцам на празднике рыбы устроят дегустации и мастер-классы 12:46
Карельские приставы перечислили долг тезке взыскательницы 12:45
Против депутата Рады возбудили дело по факту незаконного обогащения 12:42
Экс-главу челябинской строительной компании взяли под стражу 12:40
Видео: В Беларуси дрон едва не сбил вертолет с туристами 12:35
Вышел новый трейлер психоделического сериала "Маньяк" 12:32
ВЦИОМ: Россияне поддерживают запрет на продажу спиртного до 21 года 12:26
Омский парашютист убил товарища из-за спора о количестве прыжков 12:25
В США отец подарил дочери выигрышный лотерейный билет 12:22
Видео: три сезона "Твин Пикс" за 53 секунды 12:21
Названа причина смерти народного артиста РФ Михаила Асафова 12:20
ЦИК: Итоги голосования 9 сентября будут отменены на 12 участках 12:18
В аэропорту Пулково самолет задел крылом пожарную машину 12:11
Количество проверок застройщиков в Москве увеличится в два раза 12:05
В Петербурге супругов задержали за плантацию марихуаны на балконе 12:03
На серой ветке восстановлено движение после падения на путь пассажирки 12:03
Вышел красивый тизер "Леденящих душу приключений Сабрины" 11:59
Боец ММА Джефф Монсон будет заниматься социальным развитием Красногорска 11:58
На Дону прокуратура проверит видео, где давят птиц бульдозером 11:56
Эксперт: Заявления США о новых санкциях против РФ - провокация 11:53
Вышел новый трейлер сериала с Джулией Робертс 11:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Видео: Ракеты "Москит" уничтожили судно-мишень в Охотском море
Видео: Ракеты "Москит" уничтожили судно-мишень в Охотском море
Три смартфона и революционные умные часы. Что показала Apple на презентации
Три смартфона и революционные умные часы. Что показала Apple на презентации
Что нужно знать о блокировках банковских карт по новому закону
Что нужно знать о блокировках банковских карт по новому закону
14.09.2018 11:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В деле о пожаре в "Зимней вишне" появился двенадцатый фигурант

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Бывшая заместитель главы Госстройнадзора по Кемеровской области задержана по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
Суд продлил арест экс-главы стройнадзора, проверявшей "Зимнюю вишню"

Как сообщает "Интерфакс", задержанная - Светлана Шенгерей - проходит по делу в качестве обвиняемой. Именно она готовила документы по результатам проверки здания ТРЦ в 2014 году. Следствие располагает сведениями о том, что, выполняя указания своего руководства, женщина могла намеренно скрыть информацию о нарушениях требований пожарной безопасности, допущенных при реконструкции объекта. Мера пресечения для Шенгерей будет избрана судом сегодня.

Таким образом, количество обвиняемых по делу "Зимней вишни" увеличилось до двенадцати. Одиннадцать человек находятся под стражей. Обвинения, в зависимости от роли каждого, им предъявлены по следующим статьям УК РФ: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, растрата и халатность. Срок предварительного следствия, как сообщалось ранее, продлен до 25 декабря.

Из-за пожара, случившегося в "Зимней вишне" 25 марта, погибли 60 человек, включая 37 детей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Крыму назвали заявление Климкина о воде оправданием фашизма
Глава ВТБ предложил план по отказу от доллара
В России могут ввести видеофиксацию продажи ОСАГО
Компания SpaceX выбрала первого туриста для полета на Луну
На обшивке "Союза" обнаружили новые следы от сверла