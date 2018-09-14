В деле о пожаре в "Зимней вишне" появился двенадцатый фигурант

Бывшая заместитель главы Госстройнадзора по Кемеровской области задержана по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня".

Как сообщает "Интерфакс", задержанная - Светлана Шенгерей - проходит по делу в качестве обвиняемой. Именно она готовила документы по результатам проверки здания ТРЦ в 2014 году. Следствие располагает сведениями о том, что, выполняя указания своего руководства, женщина могла намеренно скрыть информацию о нарушениях требований пожарной безопасности, допущенных при реконструкции объекта. Мера пресечения для Шенгерей будет избрана судом сегодня.

Таким образом, количество обвиняемых по делу "Зимней вишни" увеличилось до двенадцати. Одиннадцать человек находятся под стражей. Обвинения, в зависимости от роли каждого, им предъявлены по следующим статьям УК РФ: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, оказание не отвечающих требованиям безопасности услуг, растрата и халатность. Срок предварительного следствия, как сообщалось ранее, продлен до 25 декабря.

Из-за пожара, случившегося в "Зимней вишне" 25 марта, погибли 60 человек, включая 37 детей.