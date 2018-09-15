В двух районах Дагестана введен особый режим

Правоохранительные органы Дагестана начали спецоперацию по поиску боевиков и их пособников. Особый контртеррористической режим введен в двух районах республики - Буйнакском и Карабудахкентском. Напомним, что позавчера на трассе между селами Костек и Чонтаул был ликвидирован вооруженный пистолетом боевик.

Все произошло вечером 13 сентября, когда патруль попытался остановить для проверки автомобиль, а водитель вместо того, чтобы предоставить документы, начал стрелять по спецназовцам. Ответным огнем злоумышленник был уничтожен.

Пострадавших среди гражданских лиц и силовиков нет, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России.