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15.09.2018 14:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В двух районах Дагестана отменили режим КТО

Текст: Роман Мерзляков (Махачкала)

Режим контртеррористической операции, введенный в Дагестане, где ликвидировали трех боевиков, отменен.

Фото: Сергей Венявский/ТАСС
ФСБ нейтрализовала в Дагестане троих боевиков

Как сообщает РИА Новости, действие режима в Буйнакском и Карабудахкентском районах республики прекратилось в 13:00 мск.

По информации Национального антитеррористического комитета, органы безопасности получили сигнал о планирующихся преступлениях. Поэтому руководство регионального управления ФСБ России с 5:00 субботы приняло решение о проведении контртеррористической операции.

В ходе поисковых мероприятий в горах в районе селения Талги бойцы обнаружили группу из трех человек. В ответ на предложение сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов, но были нейтрализованы ответным огнем спецназа.

На месте столкновения обнаружены оружие и боеприпасы. Потерь среди личного состава нет. Никто из гражданских не пострадал.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Режим КТО на Кавказе
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