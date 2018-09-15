В двух районах Дагестана отменили режим КТО

Режим контртеррористической операции, введенный в Дагестане, где ликвидировали трех боевиков, отменен.

Как сообщает РИА Новости, действие режима в Буйнакском и Карабудахкентском районах республики прекратилось в 13:00 мск.

По информации Национального антитеррористического комитета, органы безопасности получили сигнал о планирующихся преступлениях. Поэтому руководство регионального управления ФСБ России с 5:00 субботы приняло решение о проведении контртеррористической операции.

В ходе поисковых мероприятий в горах в районе селения Талги бойцы обнаружили группу из трех человек. В ответ на предложение сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов, но были нейтрализованы ответным огнем спецназа.

На месте столкновения обнаружены оружие и боеприпасы. Потерь среди личного состава нет. Никто из гражданских не пострадал.