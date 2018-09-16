В ДТП под Ярославлем погибли пять человек

Пять человек погибли, один получил травмы в результате столкновения двух иномарок в Рыбинском районе, сообщили в УМВД по Ярославской области.

Авария с участием Nissan X-Trail и Ford Fusion произошла около 9.00 на 54 километре трассы Ярославль-Рыбинск. По предварительным данным, после лобового столкновения пять человек из шести находившихся в автомобилях получили травмы, не совместимые с жизнью, и скончались на месте аварии. Водитель Nissan доставлен в больницу.

- На месте происшествия работают сотрудники ДПС, следственно-оперативная группа, медики и спасатели. Обстоятельства аварии устанавливаются, - рассказала руководитель пресс-службы УМВД Марина Кокуева.