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17.09.2018 15:30
Рубрика: Власть

ГД: Игнорирование данных РФ по MH17 покажет некомпетентность следствия

Текст: Татьяна Замахина
Игнорирование совместной следственной группой представленных Минобороны РФ фактов по катастрофе Boeing MH17 будет говорить о ее некомпетентности и политической ангажированности. Об этом вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил журналистам.
Клинцевич: Вопрос принадлежности ракеты, сбившей МН17, надо обсуждать в ООН

Ранее начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин заявил, что ракета зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой был сбит в 2014 году малазийский Boeing рейса MH17, была произведена в подмосковном Долгопрудном в 1986 году и отправлена на Украину, откуда больше не возвращалась в Россию. Бортовой номер ракеты установлен. Россия призывает международную следственную группу запросить у Украины всю необходимую документацию по ракете.

По словам Толстого, теперь слово за Украиной. Но первое, отмечает депутат, что сделал украинский президент Петр Порошенко, - подписал указ о прекращении Договора о дружбе с Россией.

Если же Совместная следственная группа проигнорирует факты, касающиеся катастрофы над Донбассом, это будет говорить о ее "некомпетентности и политической ангажированности", приводит слова парламентария его пресс-служба.

Толстой обратил внимание, что Министерство обороны пошло на беспрецедентный шаг, обнародовав секретные документы.

"Российская сторона готова на такие шаги ради того, чтобы рано или поздно люди узнали правду, а родственники погибших пассажиров рейса MH17 знали, кто на самом деле виноват в гибели их близких", - подчеркнул он.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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Ранее член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что вопрос о принадлежности Украине ракеты, сбившей самолет, нужно поднимать на уровне ООН. Сенатор назвал очень большой вероятность тот факт, что "Украина попытается, что называется, все подчистить".

В Минобороны России позже заявили о риске того, что Украина может уничтожить документацию на ракету, сбившую МН17. Об этом заявил официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков.

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