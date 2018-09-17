МО РФ: Аудиозапись доказывает причастность Украины к катастрофе MH17

Существует аудиозапись, доказывающая причастность Украины к катастрофе лайнера Boeing 777, потерпевшего крушение в июле 2014 года над Донбассом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В нашем распоряжении имеется аудиозапись телефонных переговоров украинских военнослужащих, сделанная в 2016 году. Анализ ее содержания подтверждает ранее сделанные выводы о непосредственной причастности украинской стороны к крушению малазийского "Боинга", - проинформировал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Голос на этой записи принадлежит полковнику Гринчаку ВС Украины. Он отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне АТО.

По словам Конашенкова, "Украина причастна не только к самой трагедии, но и к манипулированию международным следствием". "Совместной следственной группой были представлены видеоматериалы в доказательство того, что на территории Донецкой и Луганской областей якобы присутствовала и была причастна к трагедии малайзийского Boeing самоходная огневая установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады. Российскими экспертами, обладающими высокой квалификацией, проведено исследование данных видеороликов, которое показало, что они были сфальсифицированы", - заявил представитель Минобороны.

Как сообщил начальник главного ракетно-артиллерийского управления ВС РФ Николай Паршин, в мае представители Совместной следственной группы продемонстрировали фрагменты двигателя и сопла ракеты ракетно-зенитного комплекса "Бук", которой, по версии следствия, 17 июля 2014 года был сбит малайзийский Boeing рейса МН17. На них были видны номера, что позволило установить бортовой номер самой ракеты. "Изделие произведено на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении, год изготовления - 1986 год. Уникальный заводской серийный номер ракеты, который присваивался производителем", - отметил Паршин.

"Ракета с боевым номером 886847379, предназначенная для ЗРК "Бук", 29 декабря 1986 года была отправлена железнодорожным транспортом в войсковую часть 20152. Достоверно известно, что ракета в этой воинской части была получена, о чем был составлен приемный акт. Действительное наименование этой войсковой части - 223-я зенитная ракетная бригада ПрикВО, дислоцировавшаяся в Тернопольской области. После распада Советского Союза бригада на территорию Российской Федерации не выводилась", - сообщил Паршин. По его словам, в настоящее время данная часть дислоцирована в городе Стрый Львовской области, на ее вооружении по-прежнему стоят комплексы "Бук", части 223 полка, начиная с 2014, неоднократно привлекалась к так называемой антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях".

В Минобороны надеются, что международная комиссия примет во внимание представленные данные и запросит у Украины документацию по этой ракете. При этом в ведомстве подчеркнули, что опасаются, что Киев может уничтожить эти документы.

Напомним, Boeing 777 малайзийской авиакомпании, летевший по маршруту "Амстердам - Куала-Лумпур", потерпел крушение 17 июля 2014 года на востоке Украины. На борту находились 298 человек. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Киев в первые же минуты после авиакатастрофы обвинил в ней ополченцев. Позднее представители ДНР и ДНР заявили, что не располагали средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Украинские власти также пытаются возложить ответственность на Россию, также бездоказательно.

Как отметили недавно в МИД РФ, "Москва с самого начала последовательно выступала за тщательное и объективное международное расследование катастрофы малайзийского Boeing 777, была у истоков принятия резолюции Совета Безопасности ООН 2166". Однако Нидерланды не допустили участия России в Совместной следственной группе (ССГ) и пошли по пути отработки заранее выбранной версии, а Украина по-прежнему остается полноправным участником ССГ, фактически имея возможность влиять на результаты расследования. Киеву "спускают с рук" то, что украинские власти не предоставляют такие важные сведения, как "данные РЛС, информация о расположении и активности украинских сил ПВО, записи разговоров украинских диспетчеров".