Под Ярославлем на съемках сериала погиб актер массовки

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины, получившего травмы на съемках сериала "СМЕРШ".

Как рассказали в следственном управлении СК РФ по Ярославской области, трагедия произошла 14 сентября в Тутаеве.

На съемочной площадке шла репетиция сцены массовой драки, во время которой 51-летний мужчина получил удар в висок. Пострадавшего доставили в реанимацию, но, несмотря на все усилия медиков, он скончался.

- По факту произошедшего следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), - рассказала официальный представитель регионального следуправления Кристина Гузовская.

В ведомстве добавили, что подозреваемый, нанесший роковой удар, пока не установлен. Обстоятельства получения смертельной травмы не выяснены.

Известно, что погибший - житель Тутаева, на съемках сериала участвовал в массовых сценах.