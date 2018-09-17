Получившая срок экс-глава тамбовского УФНС скрылась от наказания

Тамбовские следователи возбудили уголовное дело о халатности. Поводом для расследования стала удивительная история бывшего главного налогового инспектора региона Любови Круговой. В апреле та получила девять лет за крупную взятку, но вместо того, чтобы отправиться в колонию, скрылась. Как такое могло произойти, теперь разбираются сразу три правоохранительных ведомства.

- Мы уже провели внутреннюю проверку, у нас все чисто. До суда Кругова находилась под домашним арестом и носила электронный браслет. 5 апреля суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Несколько месяцев осужденная обжаловала приговор, но безуспешно - 26 июня он вступил в законную силу. После этого браслет мы с нее сняли - предупредив все положенные ведомства, - но в судебном решении не было слов "заключить под стражу", поэтому Кругова осталась на свободе и, как теперь выяснилось, скрылась, - рассказала сотрудник пресс-службы УФСИН по Тамбовской области Юлия Ронжина.

В СКР подтвердили, что история с "освобождением" Любови Кругловой стала поводом для возбуждения уголовного дела по статье 293 УК РФ (халатность). Ну а МВД объявило Кругову в международный розыск.

Напомним, уголовное дело против главного налоговика Тамбовской области было возбуждено в январе 2015 года. Этому предшествовали внутренние проверки со стороны Минфина и ФНС. Собранные материалы передали в СКР. Следователи установили, что на протяжении семи лет Кругова, занимая руководящие посты в региональном УФНС, систематически вымогала у местного бизнесмена деньги и имущество за попустительство выявленным при проверках нарушениям. Общая сумма полученных взяток превысила 14 миллионов рублей.