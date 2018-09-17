В Брянске пьяный напал на пенсионерку, приняв ее за вора

Брянская полиция задержала 32-летнего местного жителя и намерена возбудить против него уголовное дело о причинении телесных повреждений. Правоохранители ждут лишь медицинского заключения об ущербе, нанесенном здоровью потерпевшей, 88-летней пенсионерки.

Старушка открыла дверь своей квартиры на долгий, настойчивый звонок. Перед ней стоял мужчина - не говоря ни слова он схватил хозяйку, выволок ее во двор, повалил на землю и принялся избивать. Расправу прекратил выскочивший на крики сосед пенсионерки. Старушка в больнице - у нее выбиты зубы и сломаны ребра.

- Задержанный возвращался домой в состоянии сильного алкогольного опьянения. По ошибке он позвонил в чужую квартиру, а затем напал на хозяйку, обвинив ее в том, что она проникла в его жилье, - рассказал руководитель пресс-службы УМВД по Брянской области Сергей Королев.

Заинтересовался происшествием и Следственный комитет: его представители обратились в брянскую прокуратуру с ходатайством о передаче материалов по делу в СКР.