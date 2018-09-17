В Оренбуржье началась эвакуация людей из зоны степного пожара

В Оренбуржье началась эвакуация людей из района степного пожара под Медногорском. По информации пресс-службы губернатора и правительства области, в зоне бедствия оказались около 400 человек.

Напомним, что ЧП началось с возгорания сухой травы близ населенного пункта Рысаево. Пожару присвоен второй повышенной номер сложности. В Медногорске был объявлен режим ЧС. Для борьбы с огнем задействована авиация - вертолет МИ-8 Жуковского авиационно-спасательного центра и два борта ИЛ-76 военно-транспортного полка Министерства обороны РФ.

Как уточнили в Главном управлении МЧС по региону, в связи с распространением огня сейчас действуют четыре очага пожара: близ населенных пунктов Рысаево, Сарбаево, Идельбаево, а также между Идельбаево и Медногорском.

- Из Рысаева эвакуировано 11 человек, часть разместилась у родственников в Кувандыке и Медногорске, трое - в пункте временного размещения в горбольнице Медногорска, - уточнили в пресс-службе ведомства. - В Сарбаеве произошло возгорание сена, огонь перешел на надворные постройки. В настоящее время пожар в населенном пункте локализован, огнем повреждено 11 нежилых строений. Эвакуировано два человека, остальные выезжают на собственных автомобилях.

Для размещения пострадавших в Медногорске подготовлено семь пунктов временного размещения. Муниципалитет предоставил автобусы, транспорт дежурит в зоне бедствия. К ликвидации ЧП привлечено 216 человек, 44 единицы техники и один беспилотник.

Тем временем на борьбу с огнем стягиваются дополнительные силы: к месту ЧС выдвигается второй пожарный поезд из Орска. На помощь оренбургским спасателям готова прибыть аэромобильная группировка из Республики Башкортостан.