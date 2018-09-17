Сорвавшегося на Эльбрусе альпиниста эвакуировали вертолетом

Альпинист, который сорвался при восхождении на Эльбрус на высоте 5100 метров, эвакуирован. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии, по состоянию на 14:30 поисково-спасательные работы завершены.

- Пострадавшим оказался житель города Владивосток 1983 года рождения, - рассказали в ведомстве.

Для эвакуации альпиниста был задействован гражданский вертолет. Он транспортирован в больницу Пятигорска. По предварительным данным, пострадавший получил множественные переломы.

Как сообщалось ранее, 17 сентября зарегистрированная в МЧС пешая группа альпинистов совершала восхождение на Эльбрус. Один из участников восхождения сорвался на большой высоте, на место отправились спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.