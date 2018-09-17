Петрозаводский суд арестовал на два месяца экс-министра Карелии

Городской суд Петрозаводска вынес решение об аресте экс-министра экономического развития республики Дмитрия Матвийца. Срок его задержания продлили до 29 октября, подтвердили "РГ" в Петрозаводском городском суде.

В отношении 39-летнего экс-чиновника возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ - "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Суть обвинения в том, что ресурсоснабжающая организация, которую возглавлял Матвиец, при поставке топлива в муниципалитеты Карелии не возвращала налог на добавленную стоимость. Ущерб, по предварительным данным, оценили в 3,5 миллиона рублей.

После ресурсоснабжающей организации Дмитрий Матвиец работал министром строительства, ЖКХ и энергетики, а потом и министром экономического развития республики. В конце прошлого года его отправили в отставку, и Матвиец уехал в Санкт-Петербург.

Как сообщили в пресс-службе МВД Карелии, проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств уголовного дела.