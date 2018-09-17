На Кубани у 4 пострадавших в ДТП с автобусом обнаружили переломы

У пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградском районе Кубани нет серьезных травм, сообщают медики.

Все они транспортабельны и большинство могут быть отпущены из стационаров на амбулаторное лечение. У четверых пассажиров диагностированы переломы конечностей, у остальных - легкие ушибы и сотрясения.

Как сообщала "РГ", крупная авария с туристическим автобусом произошла минувшей ночью на 47 километре трассы Стародеревянковская - Ленинградская - Кисляковская. В 23.30 автобус, направляющийся по маршруту Анапа-Ярославль, врезался в дерево. По информации пресс-службы ГУ МВД по краю, на скользкой от дождя дороге водитель не справился с управлением и съехал в лесополосу. Всего в автобусе находилось около 40 человек.

На место аварии оперативно прибыли пять бригад скорой помощи. В ближайшие больницы Ленинградского и Павловского районов доставлено 22 человек, включая двоих детей 13 и 14 лет и обоих водителей транспортного средства. Для 17 пассажиров, которым не потребовалась медицинская помощь, в станице Ленинградской организован пункт временного размещения, с перевозчиком решается вопрос об их дальнейшей транспортировке в Ярославль.

По данному факту прокуратура Краснодарского края также организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров.