Новости

Вышел трейлер криминальной комедии с рэпером Бастой "Клубаре" 14:10
Общественность Крыма призвала ужесточить приговор семье мародеров 14:01
С участника Backstreet Boys Картера сняли обвинения в изнасиловании 13:52
Житель Кузбасса отомстил экс-супруге, выкопав ей могилу 13:50
Новак: ОПЕК+ обсудит наращивание нефтедобычи сверх плана 13:49
Китай ответит в случае введения новых пошлин со стороны США 13:43
Прокуратура Петербурга проверит школу, где детей называли "убогими" 13:43
Кучма призвал Трампа извиниться перед Украиной 13:32
Аксенов назвал рабочей версию украинского следа выброса в Армянске 13:32
На Урале четверо рабочих пострадали при аварии в котельной 13:27
В центре Москвы на три месяца ограничили движение 13:20
В Москве назвали "бурной фантазией" слухи о подозреваемых по делу Скрипалей 13:16
Автоэксперт оценил новый указ о запрете снимать номера с машин 13:16
Под Ярославлем на съемках сериала погиб актер массовки 13:14
Получившая срок экс-глава тамбовского УФНС скрылась от наказания 13:13
В Краснодаре на крыше поезда убило током 24-летнего парня 13:11
Конфискованные у коррупционеров средства уйдут на пенсии 13:10
Пассажиров попавшего в ДТП на Кубани автобуса отправят в Ярославль 13:08
ЕЦБ анонсировал выпуск новых банкнот в 100 и 200 евро 13:06
Премьер Македонии: РФ не пытается повлиять на результаты референдума 13:05
В Томске ушел из жизни известный журналист Андрей Мурашов 12:58
Поезд Минск-Москва опоздал почти на 4 часа из-за встречи с лосем 12:54
Россияне смогут за плату сдавать собранные в лесу ягоды и грибы 12:37
Минобороны рассекретило данные по сбившей MH17 ракете 12:35
Минск предложил Джакарте расширять сотрудничество 12:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы самые вредные кухни мира
Названы самые вредные кухни мира
Рэп-сериал или финал "Ментовских войн"? Что стоит посмотреть по ТВ
Рэп-сериал или финал "Ментовских войн"? Что стоит посмотреть по ТВ
Почему россияне стали массово скупать квартиры
Почему россияне стали массово скупать квартиры
17.09.2018 14:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Общественность Крыма призвала ужесточить приговор семье мародеров

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Общественные организации Крыма намерены обжаловать приговор в отношении отца и сына Полищуков, приговоренных Симферопольским районным судом за мародерство на месте захоронения жертв фашизма. Об этом сообщил президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн, присутствовавший на процессе. По его мнению, приговор, вынесенный Георгию и Роману Полищукам, слишком мягкий.

- Учитывая, что эти люди уже совершали аналогичное преступление в украинский период, их вина была доказана, мы считаем приговор неоправданно мягким, - сказал Ян Эпштейн. - Наши юристы ознакомятся с документами и, я думаю, мы будем подавать апелляцию.

Фото: depositphotos.com
Суд отменил пожизненный приговор серийному убийце из Новосибирска

Краевед и общественный деятель Борис Берлин, участвовавший в процессе в качестве пострадавшего, также заявил о намерении обжаловать решение суда.

- Это было преступление, а не попытка преступления, и в ходе досудебного следствия это было доказано, - сказал Борис Берлин. - В приговоре говорится, что они совершили надругательство над чувствами верующих, но эта статья по непонятной причине им не вменяется. Судья говорит, что у них была попытка извлечь выгоду. Это значит была попытка хищения имущества умерших, а это тоже уголовно наказуемая статья, и по этой статье сроки намного больше. В описательной части приговора все это есть, но по какой-то непонятной причине это не отразилось в приговоре.

По мнению общественника, материалы дела следовало направить на доследование, с вынесением частного определения в адрес сотрудников полиции, которые неправильно вменили подсудимым статьи.

Напомним, в 2013 году отец и сын Полищуки уже были осуждены украинским судом на четыре и три года лишения свободы за аналогичные преступления, однако освободились досрочно. Снова оба были задержаны 11 июля 2017 года на месте захоронения жертв расстрела.

Справка "РГ"

11 декабря 1941 года на 10-м километре шоссе Симферополь - Феодосия было расстреляно около 10 тысяч евреев и 1500 крымчаков. Массовые убийства на этом месте продолжались вплоть до освобождения Крыма в 1944 году. По разным данным в рве длинной 700 и шириной 25 метров покоятся останки от 14 до 17 тысяч человек. Первые факты мародерства на этом месте были установлены еще в 1980-е годы. "Черных копателей" интересовали золото и драгоценности, которые они искали среди человеческих останков. Тогда поэт Андрей Вознесенский написал поэму "Ров" потрясшую всю страну. После этого ров накрыли бетонными плитами, однако факты мародерства на этом месте продолжались вплоть до последнего времени.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали последствия разрыва договора с Украиной о дружбе
Подозреваемый в покушении на Захарченко рассказал о подготовке взрыва
Песков прокомментировал сообщения о связи Петрова и Боширова с Минобороны
Ростуризм переходит в подчинение Минэкономразвития России
ЦБ отозвал лицензию у Аксонбанка из Костромы