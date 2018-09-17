Общественность Крыма призвала ужесточить приговор семье мародеров

Общественные организации Крыма намерены обжаловать приговор в отношении отца и сына Полищуков, приговоренных Симферопольским районным судом за мародерство на месте захоронения жертв фашизма. Об этом сообщил президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн, присутствовавший на процессе. По его мнению, приговор, вынесенный Георгию и Роману Полищукам, слишком мягкий.

- Учитывая, что эти люди уже совершали аналогичное преступление в украинский период, их вина была доказана, мы считаем приговор неоправданно мягким, - сказал Ян Эпштейн. - Наши юристы ознакомятся с документами и, я думаю, мы будем подавать апелляцию.

Краевед и общественный деятель Борис Берлин, участвовавший в процессе в качестве пострадавшего, также заявил о намерении обжаловать решение суда.

- Это было преступление, а не попытка преступления, и в ходе досудебного следствия это было доказано, - сказал Борис Берлин. - В приговоре говорится, что они совершили надругательство над чувствами верующих, но эта статья по непонятной причине им не вменяется. Судья говорит, что у них была попытка извлечь выгоду. Это значит была попытка хищения имущества умерших, а это тоже уголовно наказуемая статья, и по этой статье сроки намного больше. В описательной части приговора все это есть, но по какой-то непонятной причине это не отразилось в приговоре.

По мнению общественника, материалы дела следовало направить на доследование, с вынесением частного определения в адрес сотрудников полиции, которые неправильно вменили подсудимым статьи.

Напомним, в 2013 году отец и сын Полищуки уже были осуждены украинским судом на четыре и три года лишения свободы за аналогичные преступления, однако освободились досрочно. Снова оба были задержаны 11 июля 2017 года на месте захоронения жертв расстрела.

Справка "РГ"

11 декабря 1941 года на 10-м километре шоссе Симферополь - Феодосия было расстреляно около 10 тысяч евреев и 1500 крымчаков. Массовые убийства на этом месте продолжались вплоть до освобождения Крыма в 1944 году. По разным данным в рве длинной 700 и шириной 25 метров покоятся останки от 14 до 17 тысяч человек. Первые факты мародерства на этом месте были установлены еще в 1980-е годы. "Черных копателей" интересовали золото и драгоценности, которые они искали среди человеческих останков. Тогда поэт Андрей Вознесенский написал поэму "Ров" потрясшую всю страну. После этого ров накрыли бетонными плитами, однако факты мародерства на этом месте продолжались вплоть до последнего времени.