Утверждения, ранее озвученные представителями Совместной следственной группы, о причастности к поражению Boeing огневой установки "БУК", принадлежащей одной из частей ПВО Вооруженных Сил РФ, не нашли подтверждения. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В следственном ведомстве указали, что удалось установить, где была произведена ракета системы 9М38 к зенитному ракетному комплексу "БУК", которой, по версии Совместной следственной группы, был сбит малазийский самолет. Ранее в понедельник представители министерства обороны рассказали, что им удалось выяснить происхождение и путь той самой ракеты. Идентифицировать ракету удалось благодаря брифингу представителей Совместной следственной группы 24 мая 2018 года, на котором были продемонстрированы номера на фрагментах деталей ракеты.

Напомним, дело об авиакатастрофе Boeing, совершавшего рейс MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, на международном уровне расследует Совместная следственная группа, в которую входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины. На нежелательное присутствие украинцев в этой группе не раз указывали российские власти. Поскольку объективность такого расследования ставится под сомнение, ведь Украина может влиять на его ход, и явно выгораживает себя всеми доступными способами.

"Ракета была выпущена на предприятии в городе Долгопрудный Московской области в 1986 году, после чего была отправлена в одну из воинских частей противовоздушной обороны Прикарпатского военного округа Украинской ССР. После распада Советского Союза эта ракета осталась в распоряжении войск ПВО Вооруженных Сил Украины и на территорию России не ввозилась", - рассказала Светлана Петренко.

В СК отметили, что неоспоримые факты, свидетельствующие о причастности украинских военнослужащих к крушению самолета Boeing 777, сегодня на брифинге широкой общественности представили сотрудники Минобороны России.

"Полученная новая информация направлена в Генеральную прокуратуру РФ для передачи голландской стороне в соответствии с имеющимися международными договоренностями. Необходимо учесть ее в дальнейшем расследовании при формировании окончательных выводов Совместной следственной группой", - отметили в Следственном комитете.

"Убеждены, что представленные данные являются веским поводом пересмотреть промежуточные выводы уголовного следствия по делу о данной трагедии. Надеемся, что полученные новые сведения позволят установить подлинных виновников произошедшей трагедии", - заключила Светлана Петренко.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года, пролетая над территорией Донбасса, самолет был сбит с земли. В результате крушения погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.