В Брянске киллера осудили за убийство трех криминальных авторитетов

Жителя Брянска осудили за убийство по найму. Советским районным судом 41-летний мужчина приговорен к 19 годам строго режима, сообщает сайт прокуратуры Брянской области.

Подсудимый признан виновным в убийстве трех человек организованной группой по найму (п.п. "а,е,ж,з" части 2 статьи 105 УК РФ), а также в незаконном хранении оружия (часть 3 статьи 222 УК РФ). 22 апреля были расстреляны из автомата и пистолета трое "криминальных авторитетов". Еще один человек получил легкое ранение. Подсудимый при этом действовал не один, а вместе с сообщником, уточняет пресс-служба ведомства.

Подельники - члены преступной группировки, действовавшей на территории Брянской области в 2002-2009 годах. Расследование в отношении остальных членов банды продолжается.

Приговор не вступил в законную силу.