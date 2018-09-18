Омичка подарила новорожденную дочь учительнице из Санкт-Петербурга

В Кировский районный суд города Омска поступило уголовное дело в отношении 25-летней омички, подарившей своего ребенка учительнице из Санкт-Петербурга.

- Омский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении обеих женщин, - сообщила "РГ" представитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова. - Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статьей 127.1 УК РФ - "Совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов".

По версии следствия, 25-летняя омичка, работающая штукатуром-маляром, решила подарить кому-нибудь свою дочку еще во время беременности. По ее словам, она поняла, что не сможет самостоятельно содержать ребенка. Омичка проживала вместе с мамой и сестрой в съемной комнате, а отец малышки ее бросил. Перед родами отчаявшаяся горожанка разместила в сети интернет объявление о том, что она хочет пристроить своего будущего ребенка бесплатно, в хорошие руки.

Омичке ответила жительница Санкт-Петербурга. 43-летняя учительница младших классов вырастила родного сына и воспитывала приемную дочь, но, по ее словам, очень захотела третьего малыша. Она перевела будущей роженице три тысячи рублей - на памперсы и пеленки и изъявила желание забрать девочку сразу после рождения.

При помощи сети интернет учительница изготовила поддельные документы на малышку, а когда она появилась на свет, прилетела в Омск. Передача ребенка состоялась прямо в Омском аэропорту. Девятидневную кроху по "липовому" свидетельству о рождении вывезли в Санкт-Петербург. Никто из работников аэропорта не заподозрил неладное.

О преступлении стало известно благодаря хозяйке комнаты, которую снимала роженица вместе с родственниками. Женщина удивилась, что ее квартиросъемщица вернулась из роддома без ребенка. Она попыталась выяснить, что с новорожденной, а когда не получила внятного ответа - обратилась в полицию.

В настоящее время обе обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до десяти лет лишения свободы.