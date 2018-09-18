СК опубликовал видео дарения ребенка в омском аэропорту

Следственный комитет обнародовал запись с камер видеонаблюдения в омском аэропорту, на которой видно, как омичка дарит своего ребенка учительнице из Санкт-Петербурга.

Молодая мама долго не может расстаться с новорожденной дочкой, качает ее на руках и целует на прощание. Затем она передает кроху учительнице и уходит в сопровождении незнакомки. Жительница Санкт-Петербурга с чужим ребенком на руках и поддельными документами без проблем проходит в зону досмотра.

Напомним, уголовное дело в отношении 25-летней омички и 43-летней жительницы Санкт-Петербурга поступило в Кировский районный суд Омска. Они обвиняются в совершение сделки в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, с использованием поддельных документов.

По версии следствия, беременная штукатур-маляр решила подарить кому-нибудь свою дочку, так как поняла, что не сможет самостоятельно ее содержать. Отчаявшаяся горожанка разместила в интернете объявление, на которое откликнулась учительница младших классов из северной столицы. Девятидневную кроху по "липовому" свидетельству о рождении вывезли в Санкт-Петербург. Никто из работников аэропорта не заподозрил неладное.

О преступлении стало известно благодаря хозяйке комнаты, которую снимала роженица вместе с родственниками. Обвиняемые ждут суда под подпиской о невыезде. Им грозит до десяти лет реального лишения свободы.