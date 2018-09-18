Кадыров выразил соболезнования близким погибших в крушении Ил-20 в Сирии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам и близким военных, ставших жертвами крушения Ил-20 в небе над Сирией.

- Я выражаю искренние соболезнования всем родным и близким наших военнослужащих, погибших на передовых рубежах борьбы с международным терроризмом, - цитирует руководителя ЧР пресс-служба правительства республики.

Кадыров также добавил, что убежден, что "руководством Минобороны России принимаются исчерпывающие меры, учитывающие характер выполняемой в Сирии задачи, необходимость предотвращения подобных происшествий в будущем и сохранения успешного продвижения к окончательному решению проблемы полного восстановления мира и стабильности в Сирии".

Напомним, Министерство обороны РФ сообщило, что в понедельник, 17 сентября, около 23.00 пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии, на борту находились 15 военнослужащих, все они погибли. Ил-20 исчез с радаров в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.

Позже в Минобороны заявили, что самолет был сбит системой ПВО Сирии, когда летчики Израиля, прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь комплекса С-200.