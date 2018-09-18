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18.09.2018 12:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Патрушев рассказал о "спящих" ячейках с боевиками в России

Текст: Иван Петров
О попытках международных террористических организаций сформировать в России так называемые "спящие" ячейки с привлечением опытных боевиков во вторник в Нарьян-Маре на выездном заседании Совета Безопасности России рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

По его словам, следует учитывать сохраняющиеся террористические угрозы, которые обусловлены деструктивными устремлениями террористов сформировать "спящие" законспирированные ячейки. В том числе туда планируется привлечь лиц, имеющих опыт боевых действий.

Фото: Невар Виталий/ТАСС
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Патрушев отметил, что в связи с этим необходимо обеспечить антитеррористическую защищенность объектов и территорий. Эта задача отводится, по его словам, спецслужбам, правоохранительным органам и антитеррористическим комиссиям.

Недавно замминистра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что главари международных террористических организаций направят свою активность на Европу и будут стремиться сформировать там "спящие" ячейки. По его словам, отчасти эти процессы и их печальные последствия уже видны - серия жестоких, даже показательных терактов в странах Запада является тому подтверждением.

Об опасности "спящих" ячеек ранее говорили на прошедшей в Москве 7-й международной конференции по безопасности.
 

Власть Безопасность Спецслужбы Происшествия Терроризм Антитеррор Президент Совет Безопасности Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Нарьян-Мар
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