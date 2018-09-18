В Калининграде у нарушителя ПДД изъяли 20 кг янтаря

Около 20 килограммов незаконно добытого янтаря-сырца обнаружили калининградские полицейские в джипе водителя, остановленного за нарушение правил дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, внедорожник был остановлен инспекторами ДПС в центре Калининграда, на улице Черняховского. 24-летний водитель при этом так нервничал, что полицейские решили досмотреть автомобиль в присутствии понятых.

В багажнике джипа полицейские обнаружили пять полиэтиленовых мешков с янтарем разных фракций. Их общий вес составил около 20 килограммов. Водитель не смог представить документы, подтверждающие законность происхождения сырца.

Кроме того, в машине оказалось водолазное оборудование. Подобное часто используют дайверы, незаконно добывающие солнечный камень в Балтийском море.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о привлечении автовладельца к ответственности по административной статье "Самовольная добыча янтаря".