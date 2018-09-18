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18.09.2018 12:44
Рубрика: Происшествия

В Кремле прокомментировали инцидент со сбитым Ил-20

Текст: Кира Латухина

В Кремле крайне обеспокоены ситуацией со сбитым над Средиземным морем российским Ил-20. Президент глубоко соболезнует родным, близким и сослуживцам членов экипажа. Инцидент не повлияет на реализацию достигнутых договоренностей по Идлибу, заверили в Кремле.

"По нашему сбитому самолету могу лишь сказать, что, безусловно, в Кремле крайне обеспокоены в связи с этой ситуацией", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Полная оценка произошедшему дана в заявлении министерства обороны", - подчеркнул он.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Я сейчас не буду давать никаких оценок. Ситуация анализируется. Первые данные этого анализа были озвучены в заявлении министерства обороны, весьма недвусмысленно была дана оценка действиям, которые были названы как провокационные, поэтому сейчас нет необходимости что-либо добавлять к такому четкому заявлению, которое было сделано нашим оборонным ведомством. Все остальное позже", - подчеркнул представитель Кремля. Не ответил Песков и на вопрос, запланирован ли у президента телефонный разговор с руководством Израиля.

Инцидент не повлияет на достигнутые договоренности России и Турции по созданию демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, заверили в Кремле. "Это важная, прорывная договоренность, она судьбоносная с точки зрения будущего Сирии, она еще раз подтвердила способность и Москвы, и Анкары выходить на компромиссные и эффективные решения в интересах конечной цели сирийского урегулирования политико-дипломатическими средствами", - пояснил Песков.

Говоря о реакции Дамаска на меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб, пресс-секретарь президента РФ сказал, что "с ними будет вестись работа". "Что касается иранской стороны, то оценка была дана в официальном заявлении МИД", - заключил он.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Президент Администрация Президента Российский Ил-20 сбит в Сирии
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