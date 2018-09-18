Россия усилит меры безопасности своих военных и объектов в Сирии. Об этом заявил президент в связи с крушением Ил-20 над Средиземным морем.

На пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским премьером журналисты спросили, не осложнит ли эта ситуация отношения с Израилем, провели параллели с Турцией и поинтересовались ответными мерами.

"Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах, - это всегда беда. Для нас всех, для страны, для близких наших погибших товарищей. И я приношу прежде всего соболезнования близким погибших", - сказал президент.

"Что касается сравнения с известными событиями, когда турецким истребителем был сбит наш самолет, - это все-таки другая ситуация, - убежден глава государства. - Тогда турецкий истребитель сознательно сбил наш самолет. Здесь, скорее, это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств. Израильский самолет не сбивал наш самолет. Но, безусловно, мы должны во всем этом серьезно еще разобраться".

"Наше отношение к этой трагедии изложено в заявлении министерства обороны, которое со мной полностью согласовано", - обозначил Владимир Путин.

"Что касается ответных действий, то они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих и объектов в Сирийской Арабской Республике. И это будут такие шаги, которые заметят все", - заключил президент.