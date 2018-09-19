Минобороны озвучило предварительную причину падения МиГ-31

Причиной крушения истребителя МиГ-31 в Кулебакском районе Нижегородской области, скорее всего, стала техническая неисправность.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. По уточненным данным, авария произошла около 15.30 по московскому времени. Самолет, базирующийся на авиабазе "Саваслейка", выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Оба летчика успели катапультироваться, они уже эвакуированы с места происшествия, жизни военнослужащих ничего не угрожает.

На месте падения истребителя работает комиссия Минобороны, которая должна установить причины аварии. Истребитель выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдном месте, недалеко от поселка Молочной фермы, разрушений на земле нет. Судя по выложенным в Сеть фотографиям с места ЧП, военный самолет после столкновения с землей полностью сгорел.