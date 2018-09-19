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19.09.2018 17:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Минобороны озвучило предварительную причину падения МиГ-31

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Причиной крушения истребителя МиГ-31 в Кулебакском районе Нижегородской области, скорее всего, стала техническая неисправность.

Фото: PO(Phot) Si Ethell / wikimedia.org
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ. По уточненным данным, авария произошла около 15.30 по московскому времени. Самолет, базирующийся на авиабазе "Саваслейка", выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Оба летчика успели катапультироваться, они уже эвакуированы с места происшествия, жизни военнослужащих ничего не угрожает.

На месте падения истребителя работает комиссия Минобороны, которая должна установить причины аварии. Истребитель выполнял полет без боекомплекта и упал в безлюдном месте, недалеко от поселка Молочной фермы, разрушений на земле нет. Судя по выложенным в Сеть фотографиям с места ЧП, военный самолет после столкновения с землей полностью сгорел.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Авиакатастрофы
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